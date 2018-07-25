В Воронеже сфотографировали мужчину в трусах в очереди к банкомату

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Человек «без комплексов» прогулялся за зарплатой в одном лишь нижнем белье.

20 июля в Воронеже в очереди к банкомату был замечен мужчина, который был одет только в семейные трусы и больше ничего. Автор поста, в котором была размещена фотография с этим человеком, прокомментировал данную ситуацию: «Воронеж вполне себе европейский город, можно и в труселях прийти в торговый центр, и никто не удивится, кроме меня».

Такой внешний вид, стоит заметить, по закону не карается. Возможен лишь штраф от 500 до 1000 рублей за нарушение общественного порядка, но в таком случае необходимо дебоширить и приставать к людям в этих трусах. А просто так никто мужчину не арестует. Таким образом, в нижнем белье можно выходить на улицу, боясь только общественного порицания, но если человек без комплексов, то ему никто и ничто не помешает.

Ранее сообщалось, что также в Воронеже блондинку сфотографировали на фоне многоэтажных домов в трусах от купальника. Многие жители шутливо сообщили, что такой вид украшает эти «уродливые старые здания» и риелторам стоить взять на заметку такой прием представления жилья.