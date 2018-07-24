«Богиня кулинарии»: Ведический доктор рассказал, как сохранить семью с помощью кухни

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Вкусная еда поможет улучшить отношения в семье, сделать её крепче и дружнее. Эксперт дал ряд рекомендаций, чтобы готовка стала творчеством, а приём пищи – важным и неотъемлемым делом всех домочадцев.

По статистике архитектурного бюро, вся семья чаще всего собирается именно на кухне. Эта комната всегда носила роль центра управления в доме. В древние времена вожди решили важнейшие вопросы племени за ужином у костра. Сейчас же современные люди решают важнейшие вопросы семьи в своей квартире, но всё в том же месте, где готовится и употребляется еда.

Ведический доктор считает, что в самых тяжёлых ситуациях семью можно сохранить именно с помощью кухни. Специалист также рассказал, как женщина может на это повлиять и какую роль она играет в настроении семьи с помощью приготовленной еды.

По словам эксперта, с точки зрения аюрведы, в рацион семьи для начала нужно ввести новые специи и новую посуду, но делать это нужно крайне постепенно и осторожно. Живя в ритме современного мира, многим женщинам буквально не хватает времени, чтобы готовить дома. Однако, если начать готовить постепенно, то время всегда найдётся. Для начала можно выделять по 30 минут утром и вечером.

Ведический доктор также считает, что женщинам-новичкам в кулинарии нужно начать использовать в готовке различные новые продукты. Семья привыкнет к нововведениям не сразу, но в результате всё это пойдёт на пользу.

Во время процесса готовки специалист советует женщинам «играть». То есть, казалось бы, скучный процесс станет интересным. На кухне должно быть весело, считает эксперт. Будущая «богиня кулинарии» также должна доверять интуицию. Часто можно отложить в сторону рецепты и мерные ложки, и начать всё делать «на глаз».

Музыка тоже должна быть важным элементом готовки на кухне, ведь она улучшает настроение и настраивает на творчество, которым и является кулинария. Дело в том, что для многих блюда «вкуснее есть», когда они красивые.

Когда процесс станет интересным, женщина сможет брать себе в помощники детей или даже мужа.

В результате, процесс готовки сблизит всю семью и укрепит её. Еда бабушки и мамы всегда нравится людям больше, считает эксперт, потому что её готовят с любовью, а все рекомендации как раз на это и нацелены.