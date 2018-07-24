«Срезала кресты и ненавидела Бога»: Отец Владимир назвал истинную причину смерти активистки Femen

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Она могла получить возмездие за содеянное, считает священнослужитель. Оксана Шачко ушла из жизни 23 июля.

Отец Владимир не обошел стороной гибель Оксаны Шачко и назвал истинную причину смерти активистки Femen. Он вспомнил, что девушка срезала кресты в 2012 году, ненавидела Бога и постоянно представляла его перед публикой в своих картинах в самых нелицеприятных образах, а потому считает, что подобные злодеяния влекут за собой возмездие. Отец Владимир не осуждает Оксану, но в моменты ее активного всплеска против Бога у него мелькнула мысль: «не ведают, что творят».

Оксана Шачко выступала за права женщин, но сама отъявленно высказывала свое негативное отношение к Богу. На ее странице в Instagram можно увидеть творческие работы, на которых святые из икон предстают в самом неожиданном свете, часто с сексуальным контекстом. Естественно, что люди, преданные религии, будут оскорблены мнением активистки Femen.

Смерть девушки яро обсуждается на просторах социальных сетей и многие юзеры уверены, что к такому исходу Оксану привел феминизм, идеология которого впоследствии разочаровала молодую особу. Прекратить осуждение просит в Сети российская феминистка Анна Федорова, поскольку сейчас явно неподходящее время для высказывания своего мнения.