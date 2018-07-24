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Анна Федорова заявила пользователям Сети, что сейчас плохой момент для полемики. Девушка соболезнует родным и близким основательницы Femen, ушедшей из жизни в Париже.

Анна Федорова, феминистка из России, прокомментировала смерть Оксаны Шачко из Femen. По словам девушки, деятельность украинских активисток не была направлена на борьбу за права женщин. Федорова высказалась после того, как пользователи в Сети начали комментировать смерть Оксаны, делая упор на том, что «могла бы мужу борщи варить», мол таков исход феминизма. Анна просит людей прекратить радоваться чужой смерти и не развивать полемику, поскольку сейчас вовсе неудачный момент.

В истории с Оксаной Шачко все бурно обсуждают ее последнюю запись в Сети, свое мнение высказал и Алексей Пушков. По его мнению, женщина адресовала сообщение парижской богеме, так как попросту разочаровалась.