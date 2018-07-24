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Запись она разметила на своей странице в Instagram.

23 июля в Париже умерла одна из основательниц движения Femen, украинка Оксана Шачко. Задолго до смерти поклонники могли видеть, что девушка находится в ужасном душевном состоянии. Это должны были заметить ее близкие и друзья, но смерть Шачко предотвратить не удалось. За полтора месяца до смерти основательница Femen говорила, что не хочет жить.

Она написала: "Нет настроения жить". Видимо поклонники и близкие Оксаны Шачко посчитали, что к данному высказыванию не стоит относиться серьезно, возможно подобные выпады со стороны основательницы Femen приняли за затяжную депрессию.