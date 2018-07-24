«Яйца инопланетных животных»: Уфологи раскрыли тайну огромных валунов Моераки

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60 млн лет назад пришельцы решили сделать из Земли некую ферму. Но завезённые яйца погибли из-за неподходящего климата, считают эксперты.

Валуны Моераки расположились на пляже в Коекохе на юго-восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. В это же время их можно встретить по всему миру. Ровные огромные каменные шары расположились и в Израиле, и в Коста-Рике, и в Китае, и во многих других странах.

К примеру, в Коста-Рике они имеют диаметр до трёх метров, а весят в районе 16 тонн. При этом, самые маленькие из них выглядят не больше, чем детский мяч. Там их называют «мячами богов». Стоит отметить, что валуны могут распадаться. Внутри же эксперты находят плоскости с кристаллическими образованиями.

Валуны Моераки можно встретить и в России, на севере Иркутской области.

Многие специалисты уверены, что каменные шары – это яйца древних динозавров. Однако в это же время учёные опровергают такие предположения, так как ни у одного живого существа на Земле не было таких огромных детёнышей.

В это же время существует и инопланетная теория, согласно которой валуны Моераки являются частями древнего космического корабля. Уфологи раскрыли тайну огромных валунов, выдвинув теорию о том, что когда-то инопланетяне хотели заселить Землю. Однако по непонятной причине их корабли потерпели крушение. Огромные валуны были частями механизмов, которые сохранились до нашего времени.

Также существует теория, что пришельцы завозили на Землю яйца своих инопланетных животных, чтобы прорастить их и сделать из планеты ферму. Однако животным так и не удалось вылупиться из-за неподходящего климата или же состава воздуха.

Как бы то ни было, официальная наука объясняет формирование валунов очень просто. По словам учёных, валуны являются шаровидными минеральными агрегатами плотно-скрытокристаллического строения, или же конкрецией.

Конкреции были образованы больше 60 миллионов лет назад, когда твёрдая кменноподобная глинистая горная порода начала поддаваться эрозии, то есть буквально обтачиваться водой.

Находки NASA подтверждают именно инопланетную теорию. На недавних снимках Земли был найден древний подводный бункер пришельцев.