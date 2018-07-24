В Волгоградской области «Магнит» оштрафован из-за такси

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Жители Волгоградской области были введены в заблуждение обычным игровым приложением. Его создатели были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Разработчики торговой сети «Магнит» в Волгоградской области создали специальное приложение такси «ГОСТ», скачав которое, человек получал фиксированную цену за проезд в данном виде транспорта. Согласно предоставленной информации, цена проезда на поездки без счетчика должна была стартовать от 30 рублей.

В специальную комиссию УФАС поступила информация о том, что торговая сеть «Магнит» не имеет лицензии на проведение рекламной деятельности. Специалисты контролирующего органа провели проверку и установили, что кроме указанного нарушения, владельцы автомобилей, которые регистрировались в данном приложении, не имели разрешения на перевозку пассажиров и их багажа.

Руководство торговой сети «Магнит» полностью отрицало, что занимается перевозкой пассажиров посредством такси. Данное приложение было запущено в тестовом режиме, что дало возможность каждому желающему попробовать себя в роли таксиста. Такие оправдания не подействовали на сотрудников УФАС, и они оштрафовали «Магнат» на 50 тысяч рублей. Также в ходе проведения расследования сложившейся ситуации доказано, что набор водителей для работы в данном такси проводился по радио.