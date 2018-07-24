«Безжизненный город, жаждущий Россию»: Жители массово покидают Мариуполь

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Во всем виновата изоляция города властями Украины. Граждан не останавливает хорошая зарплата и стабильная экономика.

По словам Энрике Менендеса, волонтера из Донбасса, Мариуполь превратился в безжизненный город, жаждущий Россию. Такие выводы он сделал потому, что жители массово покидают территорию, причем их не останавливает хорошая зарплата и стабильная экономическая ситуация.

Причиной тому, считают многие, выступает изоляция Мариуполя от другой части страны со стороны правительства Киева. В качестве примера волонтер приводит путь следования по городам. Поезд из Киева в Мариуполь следует 8 часов, а в Краматорск горожане должны добираться те же 18 часов через Запорожье и Харьков, это на поезде. Если выбрать автомобиль, то в Краматорск можно доехать за 7 часов, минуя три внутренних блокпоста.

Полезно знать, что расстояние между Мариуполем и Краматорском составляет 229 километров. Привычное следование на автобусе занимает не больше 4 часов, но конфликт усложнил этот момент.