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Крым получил неожиданное для Порошенко предсказание.

Политологи перестали рассматривать ситуацию возвращения полуострова с точки зрения «воспаленного мозга» Петра Порошенко. Крым потерял статус «украинского» и с каждым днем все больше воспринимается как российский, как оно и есть. На саммите в Хельсинки даже эпатажный политик Дональд Трамп не смог противоречить Путину и в выступлении перед журналистами решил рассказать о выборах в США, вместо того, чтобы затрагивать «больной вопрос Украины».

Эксперты долго обсуждают ситуацию с возможностью возвращения Крыма в состав Украины, но этот сценарий невозможен из-за желания крымчан, которым в России жить лучше. Но время от времени некоторые государства предпринимают попытки возразить насчет судьбы Крыма. На ЧМ-2018 в России два хорватских футболиста получили штрафы и наказания за свой антиполитический жест в адрес спора Украины и России. В ответ на необоснованные слова Виды и Вукоевича, кажется, сам Господь Бог дал ответ спустя время. В Хорватии сфотографировали тайное послание в небе о будущем Украины.

На снимке грозы и молний четко видна карта Украины без Крыма. Примечательно, что необычное мистическое послание виднеется в небе и привлекло внимание пользователей Сети после публикации снимков. Некоторые юзеры посчитали, что это знак, якобы украинцам не стоит больше поднимать вопрос Крыма в будущем. Нашлись и те, кому это послание показалось будущим Апокалипсисом. Не конец света, а последний период существования Украины как государства. С такой теорией можно согласиться, однако время покажет, что этот мистический знак означал на самом деле.