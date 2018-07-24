В Тюмени врачи провели операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка

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Подобное вмешательство осуществлялось впервые в российской практике и во второй раз в мировой истории.

В Тюмени врачи УрФО провели сложнейшую внутриутробную операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка. 21-летняя роженица согласилась на рискованное вмешательство, поскольку вероятность развития опасного заболевания была слишком велика. У плода уже начали формироваться отклонения, которые в будущем могли бы привести к серьёзным осложнениям.

Девушка прибыла в УрФО из ЯНАО, поскольку только местные специалисты согласились провести такую операцию. Как известно, никто в России ранее не делал подобного. В мире это был лишь второй случай подобного внутриутробного вмешательства. К счастью, данный случай завершился благополучно. Мама и плод в стабильном состоянии. Эксперты утверждают, что данная операция создала новое направление в хирургии и очень важна не только для здоровья будущего ребёнка, но и для науки в целом.

Ранее мы писали, что в УК РФ хотят внести термин «плод». Это позволит привлекать к ответственности медработников, по вине которых погиб нерождённый ребёнок.