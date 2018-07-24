В Вологодской области на видео попало 3 бесхозных корабля пришельцев

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Три сигарообразных корабля вылетели из облаков и начали хаотично двигаться в разные стороны.

Недавно в социальные сети попал ролик, которую засняли жители Вологодской области, а именно города Череповца. На видео было запечатлено 3 корабля пришельцев.

В публикации указывалось, что очевидцы снимали ролик сегодня, 24 июля, вечером. Сначала люди предположили, что перед ними летят обычные истребители. Однако уфологи заявили, что НЛО не был похож на самолёт, так как хвосты были слишком короткие.

При просмотре ролика видно, как сигаровидные корабли пришельцев начинают вылетать из облаков. Они были окрашены в светлые цвета, поэтому рассмотреть их на фоне заходящего яркого солнца тяжело.

Инопланетяне вылетели из разных уголков и двигались в разных направлениях. По словам уфологов, такая хаотичность в движении может означать, что на видео попали 3 бесхозных корабля инопланетян. Специалисты также предполагают, что есть также вероятность, что сигарообразные НЛО были дистанционно пилотируемыми разведывательными аппаратами пришельцев.