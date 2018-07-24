В Ростове продают пираний целыми стаями

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Объявления о продаже экзотической рыбы появились в социальных медиа.

В Ростове объявились новые торговцы экзотическими животными. Неизвестные продают в сети пираний. Причём торговля идёт целыми стаями. Для каких целей покупатели берут экзотическую рыбу, не известно. Цена на одну особь колеблется от 200 до 2000 тысяч рублей. Целую стаю можно приобрести за 50 тысяч. При этом стоит отметить, что данный вид требует особых условий содержания и ухода.

Специалисты с опасением относятся к такого рода бизнесу, поскольку чаще всего покупатели берут водных хищников для забавы, не думая о последствиях. Впоследствии им надоедает носиться с пираньями и они попросту выпускают их в ближайший водоём, поскольку убить дорогостоящую рыбу у них не поднимается рука.

Таким образом, в донских реках появляются довольно экзотические. Не так давно один из отдыхающих стал жертвой нападения пираньи на Дону. Вероятнее всего, рыба попала в реку из аквариума одного из местных жителей.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области выловили гигантского карпа. Крупным уловом рыбаки похвастали в социальных сетях.