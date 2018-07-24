В Тюмени пожарные помогли удалить зуб цирковой слонихе

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Ветеринар делал операцию под наркозом и сейчас животное готово снова выступать на сцене. Об этом рассказал Александр Сычев, администратор шоу индийских слонов «Инди-ра».

В Тюмени пожарные помогли ветеринару удалить зуб цирковой слонихе. Сычев сам обратился за помощью в ГУ МЧС России по Тюменской области, поскольку в цирке не было специального инструмента, чтобы открыть рот животному под наркозом во время операции. Пожарные предложили ГАСИ, которые представляют собой ручные комбинированные ножницы, и рассказали, как работать с таким инструментом.

В конечном итоге пожарный инвентарь помог в проведении успешной операции и пациентка снова способна выступать. По словам Александра Сычева, у слонов зубы сменяются около 6 раз за всю жизнь. Так у слонихи на фоне этого природного процесса произошло воспаление, а потому потребовалось хирургическое вмешательство, которое избавило животное от боли и неудобства.