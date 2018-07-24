Странный НЛО напугал жителей Кузбасса

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Огромный парящий над землёй объект вызвал смешанные чувства у местных жителей.

В социальных сетях население Кузбасса активно обсуждает странный НЛО, которое заметили накануне в регионе. Объект напугал очевидцев. Широкий общественный резонанс вызвала публикация фотографий, сделанных очевидцами. На них видно, как в небе парит гигантский тарелкообразный объект. Он постепенно разрастался в размерах. В определённый момент таких НЛО в небе над Кузбассом и вовсе стало три. Местных жителей необычное явление изрядно напугало.

Вместе с тем специалисты объяснили природу данных объектов. Выяснилось, что речь идёт вовсе не о кораблях пришельцев, а о лентикулярных или линзовидных облаках. Они образуются под воздействием сильного ветра или при наличии по близости высокого объекта. Стоит отметить, что уже в скором времени данные НЛО бесследно «рассосались».

Ранее мы писали, что в Китае заметили три странных светящихся НЛО. Загадочные объекты парили в небе над одним из китайских мегаполисов.