Медики: Отсутствие секса в жизни влечёт проблемы со здоровьем

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Воздержание среди женщин грозит развитием заболеваний влагалища.

В настоящее время бытует мнение, что половая активность не является обязательным фактором в жизни человека, придерживающегося здорового образа жизни. В то же время последние исследования говорят об обратном. Учёные выяснили, что отсутствие секса в жизни влечёт проблемы со здоровьем у женщин. Медики утверждают, что представительницы слабого пола, оказавшиеся в зоне риска, могут столкнуться с атрофией влагалища.

Специалисты утверждают, что из-за отсутствия постоянного тонуса стенки данного органа постепенно становятся слишком тонкими. Помимо тех дам, которые пренебрегают сексуальной жизнью, оказаться один на один с такой проблемой могут курящие женщины, а также те, которые не рожали. Помимо прочего, исследования показали, что секс позитивно сказывается на психологическом здоровье человека.

Ранее мы писали, что учёные нашли новое полезное свойство кофе. При употреблении данного напитка, считают исследователи, продлевается жизнь человека.