В Челябинске жители возмущены открытием СПИД-центра в бывшем детсаду

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А рядом находится площадка, где гуляют дети. Руководство Минздрава указало разместить центр на улице Шуменской в Тракторозаводском районе.

В Челябинске местные жители домов на улице Шуменской возмущены открытием СПИД-центра в бывшем детском саду. Люди переживают, что потенциальная опасность в виде инфицирования находится рядом с жилыми домами и детской площадкой, где часто играют местные ребята. Примечательно, что после закрытия детсада в помещении размещался туберкулезный санаторий для детей.

Минздрав в Челябинске объясняет свое решение тем, что будут повышены доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, которым поставлен диагноз ВИЧ или СПИД. Горожане считают, что данное решение министерство должно было принимать с учетом их мнения. Согласно официальным данным, в Челябинске зарегистрированы 40 тысяч инфицированных людей.