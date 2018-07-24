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Разумные существа заселяли Землю миллионы лет назад, но из-за ледниковых периодов и метеоритов решили построить бункеры, в которых находятся до сих пор, считают уфологи.

Недавно на официальном сайте NASA был опубликован целый ряд фотографий растаявших ледников возле одной из деревень в Гренландии. По словам специалистов космического агентства, которые изучали проблему из космоса, населённому пункту угрожает затопление. Обитаемый берег западной Гренландии может полностью уйти под лёд. Кроме того, от больших ледников откалываются более маленькие, что вызывает большие волны.

Однако внимание уфологов привлекла не проблема населённого пункта в Гренландии, ведь ею занимаются лучшие учёные мира, а наличие инопланетных предметов на опубликованных фотографиях. Уфологи нашли на снимках NASA подводный бункер инопланетян и обломки их летательных аппаратов.

Дело в том, что с таянием льдов миру открываются новые предметы, пробывшие в замороженном состоянии миллионы лет. Так, на одной из фотографий, по мнению уфологов, они нашли обломки инопланетного корабля или же какого-либо их строения на Земле.

Кроме того, специалисты нашли и подводный бункер пришельцев. По словам уфологов и конспирологов, пришельцы жили на Земле ещё во времена динозавров. Когда же на планету упал огромный метеорит, она стала практически непригодной для жизни. Поэтому разумные существа, прилетевшие на Землю с целью колонизации, решили построить подводные бункера, в которых они могли бы переждать катастрофу. Часть же пришельцев покинула планету, а часть впала в сон в специальных камерах.

Эксперты уверены, что со временем разумная цивилизация, жившая на Земле до людей, ещё покажет себя. Экспедиций в Гренландию в обнаруженный бункер пока что уфологи проводить не будут, ведь она требует огромных затрат.

NASA нашли в растаявших ледниках Гренландии подводный бункер инопланетян и эта находка не первая. Ранее в разных частях Земли находили убежища гуманоидов, которые ждут подходящего времени, чтобы покинуть убежище.