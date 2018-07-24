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Минздрав Российской Федерации всерьез обеспокоен ситуацией с ожирением населения. Для этого было проведено исследование, в ходе которого определены области с наибольшей долей людей, страдающих ожирением.

Как сообщает источник, в России составили рейтинг самых «пухлых» областей. Первенство «выхватил» Алтайский край, в котором проживает 127,2 тысячи людей, у которых есть проблемы с весом.

Недалеко от него ушла и Магаданская область. Минздрав насчитал в этом регионе 4,9 тысяч людей с ожирением, их доля составила 3,4% от общего количества населения региона.

Замыкают тройку лидеров жители Курганского региона. Как сообщает ведомство, это единственная область из лидеров, население с ожирением которой не уменьшается, как в остальных, а возрастает. Его доля составила 2,8% от всего населения области.

Как сообщает Минздрав, в ходе исследования было изучено 85 регионов, из которых 35 находятся в плачевном состоянии. Жители России этих областей страдают от избыточного веса больше всего. По данным, приведенным Министерством, четверть проблемного населения выросло и проживает в Калужской, Ярославской, Ивановской, Смоленской и Костромской областях.

По данным издания, диагноз «ожирение» установлен 1,9 млн людей, которые составляют 1,3% части всего населения РФ. Исследователи заметили положительную динамику данного заболевания по всей территории России. За 5 лет страна стала «богаче» на 30% полных людей.