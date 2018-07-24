«Кайфуша»: Воронежец расслабился прямо в фонтане

Сегодня, 08:38

Молодой человек решил не искать места для того, чтобы поплавать и решил это сделать прямо в Кольцовском сквере.

В социальной сети «Вконтакте» появился смешной видеоролик, который пользователи окрестили никак иначе как «Кайфуша». Дело в том, что юный воронежец решил расслабиться прямо в фонтане, невзирая на то, что он находится прямо в центре города.

Видео сняли не очевидцы, а приятель «кайфуши», который и предложил, видимо, осуществить такую безумную затею. Правда, фонтан на тот момент не работал, поэтому рядом никого не оказалось из горожан. Парень, судя по видео, отдыхает от насыщенной жизни, поскольку разлегся среди фонтана прямо в тот, в чем был – шортах и футболке.

Вороженец улыбается на камеру, и становится понятно, что он безумно счастлив. Друг безумца предлагает крикнуть ему, что он «кайфует», но тому, видимо, что-то не понравилось и парень, матерясь, выходит из фонтана.

Пользователи в основном восприняли такое видео с позитивом. Но нашлись и те, кто назвал молодых людей настоящими хулиганами, портящими репутацию города.