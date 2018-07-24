На Урале детдомовцев выгуливали на веревочке

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Воспитанников одного из уральских детских домов выгуливали на улице довольно необычным способом. Педагоги утверждают, что таким образом малыши не смогут потеряться.

Жительница Екатеринбурга рассказала в интернете информацию о том, что в одном из детских домов города дети выгуливаются довольно непонятным способом – на веревке. Очевидцы даже размести ли видео доказательства таких прогулок. На кадрах отчетливо видно, как юные воспитанники детского учреждения безоговорочно идут за воспитателем держась за веревку, хотя часть детдомовцев все же плачет.

После распространения данной информации, руководитель детского дома сообщила, что это абсолютно нормальный педагогический прием, именно таким образом малыши не будут потеряны, ведь им всего по 1,5 года. Также в женщина заметила, что именно сотрудники детского дома несут полную ответственность за этих детей, поэтому и стараются придумать различные уловки для предотвращения различных критических ситуаций.

Такую информацию прокомментировал и детский омбутсмен по уральскому региону Игорь Мороков, который не видит в таких действиях воспитателя ничего предосудительного. Мнения же пользователей разделились, часть людей все же осуждают такое отношение к обделенным детям, часть даже испытала шок от увиденного.