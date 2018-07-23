Убитый в Исландии межвидовой гибрид кита не станет последней жертвой

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Ответственный за отлов мультимиллионер пообещал не останавливаться на достигнутом, а общество защиты животных опасается за истребление особенно редких видов млекопитающих.

После экспертизы и заключения комиссии стало понятно, что убитый в Исландии межвидовой гибрид синего кита и финвала не станет последней жертвой, ведь законодательно отлов таких представителей китобойными организациями не запрещен. По отдельности виды находятся под угрозой вымирания, однако скрещенные особи не попадают под запрет и могут быть пойманы.

Ученые обвиняют владельца китобойной компании Кристиана Лофтссона в том, что его помыслы можно назвать лишь корыстными, а животному миру такие манипуляции навредят. Однако, желание обогатиться делает свое дело – гибриды будут отлавливаться и дальше, однако за поимку отдельно синего кита или финвала компания понесет наказание.