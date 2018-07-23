Дагестанец показал медведю Москву

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Блогер Хизри Запиров в форме российской сборной по футболу со свистком болельщика прошелся с хищником на поводке по центру столицы.

Дагестанец Хизри Запиров показал Москву своему новому необычному другу. Блогер khiza_13 переоделся в форму российских футболистов, и пригласил на прогулку медведя. Чтобы местные жители не пугались хищника в центре столицы, он посадил его на поводок, и прошелся с ним по тротуару. Ролик с прогулки блогер опубликовал в своем Instagram, подписав: «ЧМ по футболу закончился, туристы уехали. Теперь можно и мишку выгулять».

Это уже не первый ролик Запирова с экзотическими животными. Ранее в кадре вместе с дагестанцем появлялись крокодил, тигр и удав. Сам мужчина утверждает, что животных берет у знакомого дрессировщика, который сопровождает каждую их прогулку и всегда присутствует при записи видео.