«Путин нашелся»: Бронзовую фигуру президента прячет в гараже депутат Госдумы

Сегодня, 19:31

Курганский олигарх и парламентарий Александр Ильтяков, пытался увековечить российского президента на просторах села Частоозерье, за трибуной перед картой России, но вмешалась политическая целесообразность.

Теперь трехметровую бронзовую фигуру президента прячет в гараже мясокомбината депутат Госдумы. Путин нашелся, благодаря местному журналисту Андрею Выползову. Именно он разыскал центральный фрагмент эпохальной композиции «Служу отечеству». Депутат Ильтяков сообщил прессе, что вовремя понял свою ошибку. Еще не пришло время, когда Владимиру Владимировичу будут поставлены памятники во всей стране.

Тем не менее, прецеденты есть. В настоящее время памятник Владимиру Путину стоит в Ленинградской области на хуторе. Там президент запечатлен в виде римского императора. То есть, в тоге и с некой медалью, на которой изображен двуглавый орел. Еще один памятник президенту радует пациентов детской больницы в Пскове.