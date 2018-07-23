Медведи-подростки держат в страхе жителей ЕАО

Сегодня, 19:25

Два хищника свободно разгуливают по деревне, роются в мусоре и воруют смородину с участков сельчан, не обращая никакого внимания на местных папарацци.

В мессенджерах и социальных сетях распространили видеоролик, на котором запечатлены медведи-подростки, спокойно разгуливающие по ЕАО. Пара косолапых гуляют по деревне, сидят на земле и загорают под солнышком, копаются в мусоре, отведали местной смородины. Авторы видео находились неподалеку от них в беседке. Хотя хищники не проявляли никакого интереса к шокированным жителям, очевидцы сообщили, что они держат в страхе всех жителей. За кадром женщина сообщила, что они обращались к охотоведам, которые лишь «послали куда подальше».

Остается загадкой, что произошло с незваными гостями потом, и удалось ли местным жителям выпроводить их за пределы населенного пункта. Стоит отметить, что в последнее время медведи зачастили в села ЕАО, это уже третий случай за последние несколько месяцев.