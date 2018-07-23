«Таинство священника»: Почему девушкам нельзя носить брюки?

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Они теряют женственность и привлекают «только больных на голову». Проповедь Николае Тэнасет из Румынии набирает популярности в Сети.

Священнослужитель ответил на вопрос своей прихожанки и рассказал, почему девушкам нельзя носить брюки. Таинство неординарного священника собрало больше 200 тысяч просмотров. Женщину интересовало, скажется ли пристрастие ее 11-летней дочери к брюкам на ее жизни.

Оказывается, предпочтение штанам, а не платью, лишает девушек женственности и у нее активно снижаются шансы на замужество. Сам Николае Тэнасет отмечает, что не имеет претензии к брюкам, просто женщина не сможет привлечь мужчину в такой одежде и к ней будут подходить только больные на голову, таким образом, девушка просто обречена на страдание.