«Многоженство в Астрахани поощряется»: 4 жены - джинсы в подарок

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Астраханский магазин решил улучшить демографическую ситуацию в стране и одновременно ухудшить показатели, отвечающие за правопорядок. Все дело в запущенной магазином «акцией», которая предусматривает бешеные скидки тем, кто решил себя связать узами брака несколько раз подряд.

Оказалось, что в Астрахани продавцы еще те «боги маркетинга», у которых, видимо многоженство поощряется. В сеть попал ролик, на котором «маркетолог местного разлива» сообщил о том, что мужчина, взяв в жены 4 невесты, может получить джинсы в подарок. Для менее смелых предусмотрена своя дисконтная программа. Обладатель двух жен удостоится скидки в размере ¼ от изначальной стоимости вещи, три жены сэкономят семейный бюджет на 40%, а настоящие арабские шейхи могут «шиковать» - они получат заветные штаны абсолютно бесплатно.

Правда, для подтверждения своего статуса необходимо показать всех жен от старшей до младшей, как принято в арабских странах. Неизвестно, нашлись ли откликнувшиеся на столь заманчивое предложение, но однозначно оно нарушает закон – на территории РФ полигамные супружеские отношения запрещены.