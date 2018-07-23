«Утро начинается не с кофе»: В Ростове семеро мужчин тащили автомобиль

Сегодня, 17:43

Парни показали настоящую богатырскую силу. Ролик опубликован на просторах YouTube.

В Ростове у местных мужчин утро начинается не с кофе, о чем говорит ролик, опубликованный в YouTube сегодня, 23 июля. Судя по кадрам, семеро молодых людей голыми руками тащили автомобиль по проезжей части.

Один рулил процессом, но не в салоне, а бежав по дороге с открытой водительской дверью. Трое «паровозиком» тащили транспортное средство при помощи буксировочного троса, еще трое мужчин подталкивали автомобиль сзади. Картина выглядела забавно, но каждый свидетель ЧП задался вопросом, почему все произошло именно так. Видимо, у ребят не было еще одной машины, которая смогла бы без излишнего внимания перевезти сломанный транспорт по Ростову в необходимое место.