«Предвестник Апокалипсиса»: Выпавший из Стены Плача стокилограммовый камень едва не убил женщин

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Православные в панике, ведь они могли получить последнее предупреждение от Всевышнего, на чем настаивает большинство верующих после случившегося инцидента.

Выпавший из Стены Плача стокилограммовый камень едва не убил десятки женщин, но беда миновала и огромный объект раскололся на мелкие части. Произошла ситуация прямо на молитвенной площадке, где обычно собирается по несколько сотен и даже тысяч православных, однако в момент падения камня на том месте людей не было – они находились неподалеку.

Верующие считают, что выпавший со стены камень – настоящий «предвестник Апокалипсиса», и такое предупреждение может быть последним, ведь раньше из Стены Плача также выпадали валы большого веса, но трагедии не произошло. В Сети ситуацию бурно обсуждают именно прихожане, ведь именно они могли оказаться в злополучном месте и погибнуть, а теперь начали бояться за жизни других людей и загадочные «знаки свыше», намекающие на приближающийся конец.