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Знаменательное космическое событие, происходящее раз в два года и 50 дней, для жителей будет испорчено ухудшением погоды на Красной планете.

Буря на Марсе помешает москвичам рассмотреть планету в день великого противостояния. Это особенно огорчительно, потому что в этом году, 27 июля, одновременно состоится полное затмение Луны. Самое длительное в ближайшие 100 лет. В этом году Марс приблизится к Земле 58 миллионов километров. Поэтому его диаметр визуально увеличится в пять раз. Однако из-за глобальной пылевой бури, красная планета предстанет в виде пятна, в котором трудно будет различить рельеф.

Именно в дни великих противостояний, астрономы за 200 лет сделали наиболее большое количество эпохальных открытий. Характерным примером стало великое открытие спутников планеты Деймоса и Фобоса или марсианских каналов, которые положили начало теории о наличии в давние времена на Марсе рек, озер и морей. Пылевая буря продлится долгое время. Скоро она перерастет в пылевой шторм.