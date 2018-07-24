Ученые рассказали, что повышает женскую самооценку

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Ученые доказали, что регулярные созерцательные практики, такие как йога и медитация, развивают эгоизм и значительно повышают чувство собственного достоинства.

Самооценка считается одним из наиболее значимых и ключевых качеств в жизни человека. Она позволяет индивиду решать задачи личностного выбора, а также обеспечивает относительную независимость и стабильность личности. Однако довольно часто у среднестатистических людей, особенно женщин, самооценка занижена. Такие люди часто ощущают себя ничтожным, не уверены в себе, испытывают сильные затруднения при выборе.

Недавно ученые провели исследования с целью определить, что повышает женскую самооценку. Для своего эксперимента сотрудники Саутгемптонского университета пригласили 93 студентов, от которых требовалось ежедневно заниматься йогой на протяжении 15 недель. Ученые регулярно оценивали самоцентризм и самосовершенствование добровольцев. Выяснилось, что в течение часа после практики у всех студентов наблюдались повышенные показатели по всем критериям, в отсутствие практики показатели не изменялись. Для второго эксперимента они привлекли 162 добровольца. Участники ежедневно в течение 4 недель регулярно медитировали. Данная практика оказывала аналогичный эффект на сознание участников.

Ученые рассказали, что помимо созерцательной практики такой же эффект на духовное состояние и сознание индивида оказывают регулярные физические нагрузки.