В Тюмени жителей многоквартирного дома напугал извращенец

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В одной из тюменских многоэтажек неизвестный мужчина удовлетворял свои сексуальные потребности без абсолютного стеснения. Такие действия испугали жителей дома.

Жительница дома по улице Котовского в Тюмени обратилась в редакцию одной из городских газет с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что прямо в подъезде ее дома поселился неизвестный мужчина, который ведет себя крайне неадекватно. Жители сначала с пониманием отнеслись к бездомному, но после того, как он начал вести себя абсолютно бесстыдно и пугать людей, отношение к нему изменилось.

Известно, что выйдя из своей квартиры в мае текущего года, жительница «пострадавшего» подъезда увидела бомжа без штанов в окружении кучи журналов, на которых были изображены голые женщины. Бездомный занимался самоудовлетворением и абсолютно не реагировал на проходящих мимо людей, а на сделанное ему замечание даже не стал реагировать. Позднее, с наступлением тепла, мужчина без штанов начал прогуливаться по двору, где гуляют дети, которых он начал преследовать. Теперь жители дома просто боятся в одиночку выходить, ведь извращенец пристает ко всем, кроме мужчин.

Неоднократно его видели даже в районе Минского рынке, где он также разгуливал без штанов. Люди удивляются, почему он абсолютно незаметен для сотрудников правоохранительных органов. После распространения информации о бесстыдном бомже стало известно, что он неоднократно уже находился на лечении в психиатрической клинике и в полиции, но ничего не действует.