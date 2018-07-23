Брянские купальщики с зонтом довели до истерики пользователей сети

Сегодня, 15:24

Странная, но очень забавная парочка совершила заплыв в поселке Большое Полпино.

Как сообщают местные жители, брянские купальщики довели до истерики пользователей сети. Казалось бы, в купании нет ничего странного. Но брянцы доказали обратное, когда залезли в воду с зонтом.

Дело в том, что во время отдыха необычную пару настиг дождь и они решили не портить себе отдых из-за непогоды. Мужчина, как галантный кавалер, раскрыл зонт над своей женой, пока та наслаждалась плаванием.

Необычную пару сразу же сфотографировали местные жители, которые от истерического смеха чуть не уронили телефон, на который были сделаны фото.

Горожане и другие жители областного центра от души посмеялись над веселой парочкой, предположив, что в тот день женщина сделала новую прическу, а из-за испорченного настроения после непогоды мужчина мог остаться без обеда.