Сегодня, 14:43

Мужчина пристает и «лапает» девушек, проходящих мимо него.

Жительница Воронежа рассказала о сексуальных домогательствах прямо на улице, жертвой которых стала она сама. 17-летняя девушка решила предупредить других горожанок об опасности в городе. По словам пострадавшей, «сексуальный маньяк» орудует в Северном районе.

Девушка говорит, что поздно вечером шла домой от остановки «60-летия армии». Она прошлась вдоль улицы Генерала Лизюкова, как увидела, что из-за угла в ее сторону направляется компания из трех человек возрастом примерно 25-26 лет.

Пострадавшая сначала не могла предположить, что во время того, как будет разговаривать по телефону, ее начнет «лапать» один из «банды». По словам девушки, парень, закончив свое грязное дело, отправился со своими друзьями в сторону местного ТЦ.

Она была настолько шокирована, что даже словом обмолвиться не смогла. Она подчеркнула, что в тот момент кроме них рядом никого не было. 17-летняя девушка просит горожанок не молчать, если с ними случилось такое же.

Она хочет узнать, как выглядели злоумышленники для того, чтобы их наказать, как следует по закону. Из-за темного времени суток пострадавшая не смогла разглядеть их лиц.

Правоохранительные органы предупреждают женский пол о том, что находиться в темное время суток в одиночестве небезопасно. Они рекомендуют просить знакомых или друзей сопровождать женщин до самого дома во избежание неприятностей, которые очень часто случаются в больших городах.