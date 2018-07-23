Эксперты: Пророчества сбываются - Бог открывает шестую печать апокалипсиса

Сегодня, 14:39

Конец света уже совсем близко, и первые предсказания давно сбылись. Православные верят, что спасение еще возможно, но человечество стремительно продолжает двигаться в сторону уничтожения всего живого.

Первая печать апокалипсиса и приход на землю Сатаны, которому поклоняются люди, пренебрегая всем человеческим – уже не миф. Общество верит лжи, а не истине, тем самым приближаясь еще на шаг ближе к концу. Вторая печать и приход войны – уже сейчас весь мир помнит бесконечное число войн и огромные лужи пролитой крови, братоубийства, выстрелы. Человечество направляется за духом войны, пренебрегая любовь и сочувствие. Финансирование войны (Дональд Трам и его условия повышения бюджета на армию), ядерные бомбы, тайные разработки, и этот список можно продолжить. Первая, Вторая, угроза начала Третьей мировой войны – всего лишь малая часть произошедшего, а впереди – еще худший сценарий.

Третья печать апокалипсиса также не новость – власть и богатство заняли верхушку потребностей, и люди идут ради этих благ на крайности. Поклонение деньгам и бездуховность, разврат и воровство – все это приближает человечество к концу света, но это только начало. Все ужасные поступки не остаются безнаказанными, поэтому четвертая печать апокалипсиса уже открыта – и это смерть. От голода, эпидемий, болезней и отравляющих веществ. Но люди попадут именно в Ад, а их мучения продолжатся до бесконечности, пока все живое не сотрется с лица земли.

Уже сегодня весь мир живет во времена снятия пятой печати апокалипсиса, когда христиан убивают за веру, и таких расправ на планете – невероятное количество. Православные подвержены серьезной опасности, ведь именно их вера вызывает негативные эмоции, что заставляет противников Христа уничтожать человечество своими же руками. Эксперты полагают, что именно сейчас человечество ожидает новое испытание, ведь пророчества сбываются, а Бог открывает шестую печать апокалипсиса. Когда это произойдет – начнут осуществляться показанные в фантастических фильмах кадры, ведь люди их так любят. Замена религии мистикой обязательно оставит свой след, поэтому стоит ожидать глобальные катастрофы, землетрясения, разрушение атмосферного слоя, падения астероидов, и в тот момент живые будут завидовать мертвым.

Последний этап – седьмая печать апокалипсиса, после открытия которой семь ангелов достанут трубы и конец света все же наступит. После звучания каждой трубы апокалипсиса катаклизмы начнут наступать со всех сторон, фильмы-катастрофы превратятся в реальность, а люди получат то, что так хотели увидеть. Спасение есть, считают верующие – Бог еще слышит и может помочь, но даже православные перестают верить в то, что хоть кому-то удастся выжить. Апокалипсис близко, и духовный мир выпустит демонов, которые раньше были людьми, но восстанут из Ада.