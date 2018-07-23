В Новосибирске за рулем по трассам ездят дети

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На оживленной трассе в Новосибирске за рулем транспортного средства был замечен ребенок. При этом он ехал на скорости, которая превышала 100 километров в час.

Водители, которые двигались по трассе Кемерово – Новосибирск, заметили, что за рулем одного из легковых автомобилей находится несовершеннолетний ребенок. Такая ситуация удивила многих, ведь эта дорога довольно оживленная и имеет сложные участки.

Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях и сообщили, что мальчику было лет 12, а рядом на пассажирском сидении был мужчина, который, предположительно, является его отцом. Сообщается, что авто с юным водителем двигалось на скорости, которая превышала 100 километров в час, ребенок вел себя уверенно за рулем. Многие водители стали сигналить, тем самым требуя взрослого мужчину сесть за руль и обеспечить безопасность движения. Через время мальчик остановил авто и вернулся на пассажирское место.

В комментариях многие предположили, что мальчик не впервые управляет транспортным средством. Часть пользователей уверенна, что мужчина поступает правильно, обучая своего сына водить машину, но все же такие обучающие поездки все же необходимо совершать на менее оживленных трассах.