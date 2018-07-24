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На улице Луначарского неадекватный молодой мужчина заклеил камеру наблюдения и решил заняться самоудовлетворением. Но он не учел, что в доме есть и другие.

Оказалось, что безумный онанист осрамил 12 этажей петербургского подъезда. Хотя его в доме видели и раньше, никто подумать не мог, что он занимается публичным рукоблудием. Жильцы дома рассказывают, что засветил свое «достоинство» онанист не только в этом доме.

Хулиган заходит в парадную среди ночи для того, чтобы совершить свой странный «ритуал». Он ждет, пока кто-то из жильцов дома зайдет или выйдет из подъезда и таким образом проникает во внутрь.

Особенно напуганы девушки поведением странного мужчины. Теперь они не ходят в одиночестве по вечерам, поскольку не знают, как этот безумец может поступить с ними.

Страх перед такими людьми обоснован, поскольку они могут попросту иметь психические отклонения. Как известно, множество неадекватных и преступных действий происходят именно под влиянием данных заболеваний.