Пророк Иоганн: Великий Человек станет творцом новой цивилизации

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Клонирование и эксперименты в генетике приведут человечество к эпохе варваров. Изменения в лучшую сторону ожидает жителей планеты только в конце 3 тысячелетия.

Пророк Иоганн из Иерусалима родился в Везеле (Германия), любил путешествовать и изучать труды различных ученых. В 1177 году Иерусалим стал последним пристанищем пророка. Он расписал будущее человечества до конца 3 тысячелетия и заявил, что в конечном итоге Великий Человек станет творцом новой цивилизации, где не будет болезней, пороков, а люди научатся летать, строить дома под водой и бороздить космические пространства.

Перед такой прекрасной картиной пророк Иоганн говорил, что в 21 веке человек начнет желать божественной власти, будет активно исследовать море и космос, в это время популярности наберет торговля человеческими органами. Ученый говорил о распространении СПИДа и всплеске технологического процесса, что приведет к катастрофам. Города погибнут от землетрясения и наводнения, глобальное потепление приведет к исчезновению атмосферы, в результате Солнце будет жечь все живое на Земле. Людей ожидает перенаселение, голод и пожары, только потом с приходом Великого Человека каждый будет способен долго жить и сохранять в своей памяти все события, поскольку «свет духа существует вечно».

Подобный исход для человечества можно встретить и в пророчествах монаха Авеля, который утверждал, что все невзгоды исправит Великий Всадник. В его писаниях Землю ожидает зловещее будущее, но в итоге все будет как ни на есть лучше.