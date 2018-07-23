Уфологи обнаружили в небе объект, предвещающий скорое вторжение

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Загадочные структуры, скрывающиеся в облаках, вызывают тревогу представителей альтернативной науки, уверенных, что инопланетная оккупация Земли начнется совсем скоро.

Недавно уфологи обнаружили в небе таинственный объект, предвещающий скорое вторжение на планету чуждой и враждебной цивилизации. Нечто, напоминающее космический аппарат, умело маскировалось под часть облака над Атлантой. Может быть, НЛО так и остался бы незамеченным, но он был снят на видео парашютистами, сброшенными с большой высоты. Конспирологи уверены, что они не ошиблись в своих предположениях и развивают тему космического десанта, который уже готов к активным действиям, после тщательной разведки.

В тоже время сторонники теории заговора считают, что на видео снято явное доказательство тайных экспериментов правительственных структур, которые распыляют в атмосфере некие химические вещества, способствующие изменению массового сознания и тотальному контролю. Кроме того, некоторые транснациональные корпорации, которые давно уже негласно правят миром, заинтересованы в глобальном изменении климате. Распыляемые реагенты сцепляются кристаллическими решетками в облаках, представляя загадочные и причудливые образования.