Эксперты: Звук "труб Апокалипсиса" с небес становится громче

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Эксперты отмечают, что тревожные аномалии планетарного масштаба далеко не всегда могут быть объяснены с точки зрения науки. Теория конца света намного старше академических знаний человечества.

Например, трубы Апокалипсиса, о которых писал Иоанн Богослов в своих пророческих откровениях, оказались реальностью. Эксперты отмечают, звук с небес становится громче. Это вынуждены были признать ученые. Феномен, обозначенный этим термином, был документально зафиксирован восемь лет назад, когда на юго-западе США жители с ужасом услышали скрежещущие, тяжелые, как бы механические звуки в нижних регистрах, напоминающие тяжелый хрип неких труб. Затем с каждым годом громкость таинственных звуков увеличивалась. В Канаде жители в панике начали покидать свои жилища, услышав дикий вой, переходящий в рычание. Над столицей Украины возник рев сразу нескольких труб. Подобная аномалия происходит все чаще на всех территориях планеты.

Некоторые очевидцы утверждают, что это стон Земли. Кстати, ученые придерживаются того же мнения. По недавно высказанной теории, в недрах планеты происходят глобальные процессы сдвига материковых плит, а атмосфера лишь является хорошим резонатором. Такая версия никак не может успокоить. Смещение огромных плит земной коры означает, что осталось недолго до землетрясений, равных которым по убийственной мощи человечество еще не знало. Не зря именно в последние годы стали просыпаться древние супервулканы, жерла которых занимают огромные территории. Ученые предупреждают, что если человечество не остановится в своем хищническом и бездумном отношении к планете, то она просто освободится от людей, чтобы вновь начать свое возрождение.