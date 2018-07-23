Очевидцы: В Пензе появился «Человек-Паук»

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Жители Пензы были шокированы тем, что по стене одного их домов передвигался «Человек-Паук». Мужчина находился на уровне шестого этажа и не имел страховочного снаряжения.

Приписать себе лавры популярного телевизионного героя «Человека-Паука» решил себе один из жителей Пензы. Видео ролик с российским «супергероем» появился в группе «Привет, сейчас, Пенза», а сняла его одна из местных жительниц, которая стала невольным свидетелем такого шоу. В сюжете отчетливо видно, что мужчина на шестом этаже пытается перебраться с балкона в открытое окно, при этом страховки у смельчака совсем нет. К изумлению следящих за данным трюком, в окне появился еще один мужчина, которые имитировал из себя спасателя, ведь на его голове красовалась каска МЧС.

К счастью, данная история закончилась благополучно, как и в фильмах, где подобные смельчаки летают и выполняют супер трюки. Все же после появления видео в сети, очевидцы в комментариях усомнились в адекватности смельчака, многие предположили, что мужчины явно находились в состоянии алкогольного или наркотического. В итоге все сошлись во мнении, что повторять такие трюки нельзя, особенно подросткам.