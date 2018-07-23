«Беременные в Омске»: Светлана Лобода оценила танец будущих мам

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Своим мнением певица поделилась в Instagram Stories. Организатором номера выступает Светлана Машкова, которая очень хотела добиться внимания звезды эстрады.

В Омске беременные женщины станцевали под знаменитый хит «SuperSTAR». Светлана Лобода оценила танец будущих мам, разместив их ролик в своем Instagram Stories. Идея была взята из клипа певицы, где она делает тверк и другие сложные па в интересном положении, будто ее талия тонкая, а в животе нет 3-килограмового малыша.

Естественно, беременным из Омска в движениях не сравниться со Светланой Лободой. Девушки молодцы, но выглядели весьма неуклюже, ведь срок беременности составлял от 7 месяцев и заметно, что мамочки боятся причинить вред малышу. Тем не менее, танец оказался очень милым и позитивным.