Уфологи ломают голову над тайной «аномальной карусели»

Сегодня, 11:23

Мистическое «нечто» выжгло поле, закружив в пугающем «танце» выжившую растительность, и оставив в полнейшем недоумении любителей «паранормальщины».

Таинственный ролик не рассказывает зрителю, где образовалась «аномальная карусель», с чего начались мистические события и чем все закончилось. Уфологи до сих пор ломают голову над тайной «взорвавшего» Сеть видео, ведь объяснить его небольшим торнадо не удается.

«Нечто» выжгло сухое поле и вырвало из земли выжившую растительность, шокировав случайных очевидцев уникальным зрелищем. Возможно, на месте «аномальной карусели» располагался портал в «иной мир», который при закрытии излучает огромное количество энергии, полагают уфологи.

Также любители «паранормальщины» рассматривают версию с НЛО, покинувшим злополучное поле за мгновение до приезда свидетелей. Тогда небольшой пожар и «аномальная карусель» остались зачищать следы.