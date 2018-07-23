Google Earth помог найти у берегов Греции затонувший корабль пришельцев

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В НЛО диаметром в 40 метров потерпел крушение в 180 метрах от берега, считают уфологи.

Уфологи нашли в Греции затонувший корабль пришельцев при помощи программы Google Earth Pro. НЛО был классической формы с полусферической башней.

По словам специалистов, корабль инопланетян потерпел крушение всего лишь в 180 метрах от берегов Греции, где и был найден. Окружность НЛО составляет в районе 40 метров.

Сейчас же уфологи собираются отправиться в Грецию, чтобы изучить затонувший корабль пришельцев и убедиться в его реальности. По словам специалистов, НЛО упало у берега Греции относительно недавно – в течении последних 200 лет.

Однако, в это же время геологи не согласны с находкой и заявлением, что под водой находится именно корабль инопланетян. По словам учёных, скорее всего найденный объект является небольшим древним затухшим вулканом.

Как бы то ни было, неопознанный объект нуждается в дальнейшем изучении.