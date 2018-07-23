Блогер Лена Миро объяснила, чем экс-жена Абрамовича «зацепила» греческого миллиардера

Сегодня, 10:22

Известная блогер в России Лена Миро рассказала, чем Дарья Жукова смогла привлечь внимание и «зацепить» греческого красавца-миллиардера.

Недавно СМИ сообщили, что Дарья Жукова снова была замечена в компании миллиардера из Греции Ставроса Ниахроса, который высокий, хорош собой и младше женщины на четыре года. По мнению Лены миро все дело в бескорыстности Дарьи, чем она выгодно отличается от других девушек.

«У Жуковой деньги есть, и это пробивает защиту, которую миллиардер выстраивает вокруг своей души. У Даши - баснословно богатый папа. В своё время это позволило ещё более баснословно богатому Абрамовичу смотреть на неё, как на девушку, которой от него ничего не нужно. Даши, в отличие от понаехавших моделек, не нужна была помощь от миллиардера номер 1 в России, и это его подкупило. Даше не нужна помощь от греческого миллиардера, и это его подкупило тоже», - сообщила Лена Миро в LiveJournal.