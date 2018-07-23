Эксперты рассказали, как есть на людях и оставаться чистым

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Многие звёзды и ведущие кулинарных шоу принимают пищу публично или на камеру, но при этом остаются чистыми. Специалисты же раскрыли тайну, как не вымазаться.

Не у всех людей получается есть красиво. Девушки, к примеру, могут испортить макияж во время еды, у некоторых пища может застрять в зубах, а другие же просто могут быть неаккуратными и вымазать своё лицо. Существует огромное количество кулинарных шоу, однако ведущие всегда остаются чистыми, сохраняя безупречный вид. Специалисты поведали, как есть на людях и оставаться при этом чистым.

Специалист по еде Стив Долински рассказал, что публичные люди, в первую очередь, для сохранения чистоты делают небольшие укусы. По словам журналиста, он снимает на камеру буквально крошечные укусы, но у зрителей создаётся иллюзия, что он есть полностью нормальные кусочки.

Эксперты рассказали, что необходимо также быстро проживать пищу. На телевидении у ведущего есть всего 5-7 секунд, чтобы проглотить еду и не держать длительную паузу. Стив Долински утверждает, что зрителям будет не интересно смотреть 15-30 секунд на жующего ведущего, теряется интерес к нему.

Специалист утверждает, что публичные люди, звёзды и телеведущие никогда не вымазываются во время съёмок сцен с едой из-за одного приёма. Дело в том, что необходимо держать еду двумя руками, если речь идёт о бутербродах или бургерах. Кроме того, стоит отодвинуться от стола и сильно нагнуться вперёд над столом, не забывая делать небольшие укусы.

В это же время ведущему может попасться кость, к примеру, когда он ест на камеру рыбу. В таком случае большинство публичных людей стараются её выплюнуть грациозно и аккуратно, а возможно даже и незаметно. При этом можно отшутиться перед зрителями.

В это же время для женщин есть двойной стандарт. Им нужно не только быть аккуратными, но иногда даже можно допустить некую неряшливость. К примеру, при съёмке эпизода с едой девушка-ведущий может есть быстро. Её макияж и помада хоть и испортится, но это будет говорить о том, что она энергичная обычная женщина, близкая к телезрителям.