Конспиролог: Смертоносный тайфун зачистит Землю от злых людей

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Высшие силы очень недовольны поведением нынешних мировых лидеров. Скоро человек освободится от порочных цепей, начав новую жизнь среди добра, убежден любитель мистики.

Охотник за внеземной жизнью «поймал на камеру» НЛО, являющиеся предвестниками зачистки Земли от оков «подонков». Тайное послание отправили жители Шамбалы – мистической страны в Тибете. Климат нашей планеты находится в руках высшей силы, а смертоносный тайфун уже формируется в северо-западной части Тихого океана, считает конспиролог.

«Боги вернулись. Шамбала – это их творение, сейчас высшая сила очень недовольна поведением злых людей», - анализирует появление в небе таинственных НЛО охотник за «паранормальщиной».

Когда именно смертоносный тайфун зачистит Землю от порочных цепей, конспиролог не уточнил. Ясно одно, человек больше не управляет своей судьбой. Оставив планету людям, Боги покинули ее. Тайными посланиями высшие силы пытались пресечь трагические моменты людской истории, однако все тщетно. Человек не справился с возложенной на него ответственностью, поэтому вернувшиеся Боги ставят сохранение Земли выше интересов людской расы.

Разумеется, скептики порекомендовали конспирологу-скандалисту меньше увлекаться уфологией, а рядовые юзеры восприняли рассказ почитателя Шамбалы бреднями сумасшедшего.