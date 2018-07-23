Эксперт: Ожирение поглотило современное общество

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С проблемой лишнего веса сейчас сталкивается огромное количество людей всех возрастных категорий. Причина стремительно набора килограммов кроется не в бедности или ГМО, а в изобилии, считает специалист в области ЗОЖ Людмила Агадецкая.

Страны с различным уровнем жизни дружно бьют тревогу по поводу массового ожирения. Настоящий кошмар творится в США и Германии, где здоровье целого поколения оказалось под угрозой. Как итог, проблема лишнего веса не связана с богатствами государства в той или иной стране.

Также не стоит спускать всех собак не ГМО. Продукты с добавками на пищевом рынке относительно недавно, поэтому говорить об их долгосрочном эффекте довольно рано. К тому же, ГМО не поздно убрать из повседневной жизни, поэтому бояться неестественной пищи Агадецкая предлагает «на всякий случай».

Изобилие – именно то, из-за чего ожирение поглотило современное общество. Проблема лишнего веса свойственна странам, способным предоставить своим гражданам огромное количество дешевой, доступной и, что самое страшное, действительно вкусной еды. США, Германия, Россия, Таиланд – вот далеко не полный перечень стран, которые за кратчайшие сроки «разожрались» на фастфудах.

«Мы воспользовались доступностью, мы расслабились и мы разожрались», - констатирует эксперт в области ЗОЖ.

Мороженое можно купить где угодно в любую пору года, палатка с шаурмой стоит на каждом углу, а полуготовая каша с горой сахара так и манит сэкономить минуту драгоценного времени на приготовлении здорового обеда. Добавим сюда эскалаторы, лифты, доступность такси, каршэринг, прочие малоподвижные удобства, и масштабы проблемы ожирения вмиг станут ясны.

Начав готовить еду, ходить пешком и перестав питаться на ходу, люди выберут стезю здоровья и привлекательно тела. Именно ЗОЖ приносит истинное удовольствие от жизни, позволяя выжать максимум из человеческого потенциала, подытожила Агадецкая.