Сегодня, 08:13

Необычный флешмоб прошел в Воронеже. Его участниками стали посетители фестиваля «волшебных шаров».

В Воронеже в субботу, 21 июля на стадионе «Динамо» прошел необычный фестиваль волшебных шаров. Проходил он в вечернее время и еще до наступления сумерек он загорелся огнями от различных светящихся предметов – шаров, браслетов и палочек. Некоторые посетители мероприятия решили не тратиться на светящуюся атрибутику и просто включили огоньки на своих мобильных устройствах.

Известно, что организаторы фестиваля за час до действа начали активную подготовку за несколько часов до мероприятия. Все желающие могли приобрести необходимую атрибутику прямо на территории стадиона или Центрального парка, который прилегает к нему. Минимальная стоимость шарика с батарейкой составила 350 рублей, что несколько удивило присутствующих своей высокой ценой. Правда, некоторые отдыхающие решили, что светящиеся шары раздают бесплатно и начали выхватывать их из рук продавцов.

Единственное, что доставило дискомфорт участникам и организаторам фестиваля – дождливая погода, но в Воронеже разгоняют дождевые тучи светящимися шарами. Начало мероприятия было запланировано на 22:00, а перед этим гостей развлекали выступления музыкальных коллективов и певица Светлана Мещерякова. Светодиодное шоу организовали Lumia и « SmileFire».