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Первое ДТП на «стройке века» датировано 1 июня, когда столкнулись 3 авто. Ровно через месяц случилась новая авария, из-за которой многие водители побаиваются переправы через Керченский пролив.

Две недели Крымский мост продержался без ДТП. 1 июня три легковушки дали отсчет авариям на «стройке века». Тогда серьезно пострадала одна из участниц столкновения. В Сети на жуткое ДТП отреагировали вполне обычно, гораздо сильнее водителей насторожил инцидент, имевший место 1 июля. Девушка протаранила впереди идущий автомобиль, увлекшись съемкой видео для Instagram.

Проанализировав реакцию отечественных водителей на самую дорогостоящую конструкцию в истории РФ, юзеры в соцсетях назвали главную угрозу безопасности на Крымском мосту. Селфи, съемка Stories и прочие проделки в Instagram за рулем – вот самая распространенная болезнь современных автомобилистов. Желая показать интернет-сообществу, что "Я" был на «стройке века», водители перестают смотреть на дорогу, высовываются по пояс из окна машины с телефоном в руке или попросту останавливаются на проезжей части. Любые жертвы, ради эффектного фото в Instagram.

Пользователи в соцсетях призывают автомобилистов не быть детьми и не подвергать опасности жизнь остальных участников дорожного движения столь глупыми выходками.