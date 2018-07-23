«Уже началось»: Советский учёный предсказал нашествие НЛО

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Пришельцы прячут свою военную базу на спутнике Марса Фобосе, считал астроном. Сейчас к ним с родной планеты летит подкрепление – огромные военные корабли.

Уфологи рассказали, что на Землю надвигаются огромные инопланетные корабли. Всего их 3, а вот количество более маленьких боевых кораблей пришельцев остаётся не известным.

Традиционно считается, что инопланетяне летят на Землю с целью захвата и уничтожения человечества. Некоторые уфологи считают, что многие страны уже начали контактировать с пришельцами, которые проводят на планете необходимые опыты.

На фоне этого многие страны решили стать космическими державами. Китай, США и даже Россия в последние годы начали активно разрабатывать новые ракеты. Возможно, что эти страны понимают о всей опасности такого сотрудничества с инопланетянами, и человечество может стоять на пороге космической войны.

К примеру, в 50-х года советский учёный Иосиф Шкловский предсказал, что инопланетяне давно построили на спутниках Марса свои базы. Речь идёт о Фобосе. Современная наука подтверждает, что на нём, помимо кратеров, существуют и некие ровные параллельные борозды. По словам астронома, их оставила инопланетная техника.

Кроме того, спутник Марса за последние 100 лет начал двигаться на много быстрее. Плотность Фобоса в сотни раз ниже плотности воды, об этом заявлял советский астроном, таких показателей нет ни у одного известного тела. Это говорит о том, что спутник Марса может быть некой оболочкой, под которой скрывается целая инопланетная научно-военная база пришельцев.

Современные уфологи вычислили, что кроме нашествия нескольких кораблей и наличия военной базы на спутнике Марса, небольшие корабли инопланетян уже есть на Земле. Они прячутся за облаками таким образом, что их видно только при просвете. Очень часто разведчики не успевают скрыться вместе с облаками. Именно поэтому по всей Земле появляются сообщения о встрече с кораблями пришельцев. Нашествие НЛО уже началось.